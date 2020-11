Sony kupi Bluepoint Games? Wiarygodny przeciek

Przeciek zdradza, że Sony rozpoczęło proces przejęcia Bluepoint Games. Demon’s Souls Remake miało być finalnym testem, który zadecyduje o transakcji.

Remake świetnego Demon’s Souls trafił już w ręce pierwszych osób. Tytuł zebrał bardzo pozytywny odzew nie tylko od fanów serii, ale też zupełnie nowych graczy cyklu Souls. Studio Bluepoint Games rzekomo osiągnęło coś niesamowitego i nie tylko ma to być bardzo udany remake, ale też świetna prezentacja możliwości PlayStation 5.

Bluepoint od dawna współpracują z Sony i jest to zespół, którego nazwa najczęściej pada przy kandydatach do kolejnego przejęcia przez Japończyków. Tym razem wygląda na to, że transakcja w końcu dojdzie do skutku.

Przeciek na forum ResetEra podaje, że Sony rozpoczęło rozmowy w sprawie kupna BluePoint Games. Osoba odpowiedzialna za wyciek informacji twierdzi, że Demon’s Souls Remake było swoistym testem, który potwierdzi jakość i potencjał studia.

Ze strony Bluepoint taka transakcja może być korzystna z kilku powodów. Tak jak wspomniałem wyżej, twórcy współpracują z Sony od bardzo dawna i jest to bardzo owocna kooperacja. Dodatkowo Bluepoint nie chcą być postrzegani jako „ci od remasterów” i liczą, że Sony pomoże im stworzyć własną markę.

Sony również miałoby mieć kilka dobrych powodów, aby przejąć deweloperów. Przyłączenie Bluepoint do PlayStation Studios pozwoliłoby na wykorzystanie zasobów zespołu przy pracy nad innymi projektami. Co więcej, Sony ma być pod wrażeniem zdolności deweloperów i przyjęcie ich do swoich szeregów byłoby potężnym umocnieniem dla wydawcy.

Przejęcie Bluepoint nie byłoby specjalnie dużym zaskoczeniem. Mówi się o nim od dawna i wszystkie podane przez insidera argumenty są bardzo sensowne. Transakcja ma zostać ogłoszona do końca lutego i wtedy też przekonamy się, czy informacje były prawdziwe.

