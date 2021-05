Bonusy w PS Plus i Sony „bohaterem”, ale nic nie wyszło. Kulisy crossplay’u w Fortnite

Wyciekły dokumenty wskazujące, że Epic Games musi płacić Sony za wykorzystanie crossplay’u w Fortnite. Japończycy nie chcieli funkcji na swojej platformie.

Nie od dziś wiadomo, że Sony ma dość kontrowersyjne podejście do crossplayu’u na swoich platformach. Japończycy nigdy nie byli do niego zbyt pozytywnie nastawieni i rzadko kiedy pozwalali, aby ten zagościł na PlayStation. Od niedawna się to zmieniło i – jak nietrudno się domyślić – wymagało to odpowiedniego porozumienia.

Do sieci wyciekły dokumenty z rozprawy Epic Games kontra Apple. Widzimy na nich, że Epic próbował przekonać Sony do umożliwienia wprowadzenia crossplay’u na PlayStation. Jako zachętę wykorzystano chociażby sprawienie, aby Sony „wyszło na bohatera” dzięki ogłoszeniu crossplay’u. W grę wchodziła też wymiana danych, specjalne dodatki w PS Plus i przedłużanie atrakcyjnej oferty na licencję Unreal Engine 4.

Mimo to, Sony nie przystało na żadną z propozycji. Ostatecznie jeden z dokumentów wskazuje, jak firma najpewniej podchodzi do tej kwestii w tym momencie. Okazuje się, że wykorzystanie crossplay’u najczęściej wymaga dodatkowych dopłat.

Jeśli gracze PlayStation generują ponad 85% zysku z danej produkcji, wydawca nie musi płacić Sony. W przeciwnym wypadku firma musi zapłacić odpowiednią kwotę, aby „zrównoważyć spadek dochodów”. Poniżej znajdziecie rzeczony dokument.

Szef Epic Games, Tim Sweeney, twierdzi, że tylko Sony wymaga dodatkowych opłat za wsparcie crossplay’u na swoich platformach. Podobne umowy zapewne obowiązują w przypadku innych, dużych tytułów, które wspierają rozgrywkę między różnymi platformami.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.