Sons Of The Forest opuści Early Acces na Steam. Twórcy podali konkretną datę

Sons Of The Forest już niedługo opuści Early Acces na Steam. Twórcy gry ze studia Endnight Games ogłosili konkretną datę wyjścia z fazy wczesnego dostępu. Tym samym poznaliśmy datę premiery gry. Tym razem już oficjalną i dotyczącą pełnej wersji produkcji, która zwróciła uwagę tak wielu graczy na całym świecie.

Endnight Games kończy Early Acces Sons Of The Forest

Sons Of The Forest to bardzo ciekawa gra survivalowa, która na początku tego roku pojawiła się na Steam jako gra w fazie wczesnego dostępu. Gra jest dostępna w Steam Early Access od 23 lutego 2023 roku, ale już niedługo. Twórcy zapowiedzieli, że etap wczesnego dostępu dobiegnie końca… niemal równo rok po pierwotnym wydaniu gry.

Tytuł przestanie być grą w Early Acces już 24 lutego 2024 roku. Data ta jest tym samym dniem faktycznej premiery pełnej wersji gry. Ta i tak zdążyła już przyciągnąć do siebie sporo osób, które zainteresowały się survivalowym klimatem i możliwością rozgrywki w kooperacji ze znajomymi czy osobami napotkanymi w sieci.

Rozgrywka w grze od Endnight Games pozwala nam wcielić się w rolę rozbitka, który odnalazł się na tajemniczej i przerażającej wyspie. Miejsce to nie ma jednak nic wspólnego z rajskimi plażami i zapierającymi dech w piersiach krajobrazami. Mieszkańcami wyspy są bowiem zmutowane istoty i grupy kanibali, chcących pozbawić nas życia.

Podstawą gry jest przeżycie, a w tym celu niezbędne jest budowanie schronienia, pozyskiwanie surowców, eksploracja i crafting, czyli wytwarzanie użytecznych przedmiotów. Złożony system wytwarzania broni czy budynków świetnie sprawdza się w trybie współpracy, który również jest w grze dostępny. O jakości produkcji świadczą też pozytywne oceny na platformie Steam. Zamierzacie zagrać na premierę? A może już rozpoczęliście rozgrywkę?