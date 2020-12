Epic Games udostępniło kolejną, dobrą grę za darmo. Tym razem jest to intrygujący, karciany rogue-like, czyli Solitairica.

Piętnastodniowe rozdawnictwo gier od Epic Games trwa w najlepsze. Do tej pory otrzymaliśmy kilka naprawdę świetnych produkcji, w tym chociażby Obcy: Izolacja i Cities: Skylines, a kolejne gry są już w drodze.

Najnowszą pozycją, którą możemy odebrać za darmo, jest Solitairica od Righteous Hammer Games. Możecie ją przypisać do swojej biblioteki w tym miejscu. Spieszcie się – możecie to zrobić tylko do godziny 17:00.

To jeden z tych tytułów, które zapewne umknęły Waszej uwadze, a szkoda. Jest to rogue-like z elementami RPG, który bazuje na mechanikach… pasjansa! Nietypowe połączenie, ale brzmi całkiem intrygująco.

Najwyraźniej mieszanka gatunków podpasowała graczom, bowiem Solitairica cieszy się aż 84% pozytywnych recenzji na Steam. Gracze chwalą estetyczną oprawę, wciągający gameplay i wysoki poziom trudności. Jeśli poszukujecie stosunkowo prostej i przyjemnej produkcji, to powinniście rzucić okiem na Solitairicę.

Obrywa się za to sporemu nastawieniu na losowość, frustrujący grind i drobne problemy z detekcją myszy. Część z powyższych wad to jednak przywary gatunku i większość fanów raczej już się z nimi pogodziła.

Według przecieków, kolejną darmówką od Epic Games powinno być fenomenalne Torchlight II. Pełną listę wyciekłych gier znajdziecie w tym artykule.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.