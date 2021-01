Lords of the Fallen 2 – CI Games potwierdza nowe informacje o grze

Na Lords of the Fallen 2 jeszcze trochę sobie poczekamy. CI Games potwierdziło kilka nowych informacji o grze i termin premiery.

Pierwsze Lords of the Fallen było jedną z najlepszych gier w repertuarze CI Games, choć wciąż było jej daleko do miana wybitnej. Gra czerpała garściami z serii Dark Souls, ale oferowała przy tym kilka nowych rozwiązań.

Sequel produkcji ma dość wyboistą historię produkcji. Prace nad nim przechodziły z rąk do rąk i w końcu (oby ostatecznie) spoczęły na studiu Hexworks.

Prezes CI Games – Marek Tymiński – wypowiedział się na temat kontynuacji jednej z najważniejszych gier w historii polskiego studia.

Lords of the Fallen 2 jest największym projektem w historii spółki CI Games. Poprzednia gra była w pełni wycenionym i całkowicie funkcjonalnym wydaniem i podchodzimy do kolejnej z jeszcze większą skalą. Kontynuacja (LotF – przyp. red. ) przeniesie markę na grunt dark fantasy i zaoferuje odświeżony oraz wymagający system walki. – komentuje prezes CI Games, Marek Tymiński

LotF 2 ma zadebiutować w 2022 roku. Twórcy mają więc jeszcze trochę czasu na dokończenie projektu. Zdecydowanie się na dark fantasy to zdecydowanie dobry krok i jeśli produkcja zaoferuje graczom spore wyzwanie, to może fani gier soulslike zyskają nowe studio, którym warto się interesować.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.