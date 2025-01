To Wiedźmin 3? To Skyrim? Nie, to absurdalnie bogaty mod, który trzeba pobrać

Szukacie dobrych modów do Skyrima? To już nie musicie, bo jeden z twórców modów do wielkiego hitu Bethesdy o pseudonimie Anbeegod wydał poprawioną i znacznie ulepszoną oraz wzbogaconą o nowe zadania wersję swojej flagowej modyfikacji “Death Consumes All”.

Skyrim i Wiedźmin 3 w jednym stały domu

W 2020 roku na Nexus Mods zawitała finalna wersja modyfikacji “Death Consumes All”, która dorzuciła do gry bardzo dużo zawartości. Przede wszystkim twórca postarał się o opracowanie kompletnie nowej linii fabularnej. Wystarcza na ponad 10 godzin, z w pełni udźwiękowanymi dialogami, a także i specjalną, nową towarzyszką. Nic dziwnego, że w dość krótkim czasie modyfikacja ta pobrana została ponad 100 tys. razy. Fani szybko wpadli w zachwyt, bo to wysokiej klasy mod o jakości DLC.

Od tamtej pory twórca był jednak zajęty, bo bardzo zależało mu na stworzeniu czegoś jeszcze większego. Zainspirowany bezpośrednio DLC do Wiedźmina 3 w postaci Serc z Kamienia, chciał wydać coś, co jeszcze bardziej przypominałoby pełnoprawne DLC. I zostało ono w końcu wydane, oferując jeszcze więcej zabawy.

Tym razem moder zwiększył ogólną liczbę questów z 13 do 17. Dzięki temu łącznie możemy liczyć na ponad 20, nawet do 30 godzin zabawy. Jako nasz protagonista, zaczniemy walczyć z tajemniczą plagą toczącą Skyrim, zamieniającą postacie w zombie. Co ciekawe, system rozprzestrzeniania się plagi powstał w oparciu o rzeczywiste modele chorobowe. Jest też multum poprawek, od balansu czy eliminacji bugów, po kosmetyczne zmiany. Słowem – jest tego tyle, że nawet jeśli już graliście w tego moda, teraz warto zrobić to ponownie. Pobierzecie go za darmo ze strony Nexus Mods.

Źródło: VG247