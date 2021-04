Muzułmanie wzywają Sony, Microsoft i Valve do blokady nadchodzącego FPS-a

Six Days in Fallujah ponownie napotkało spore problemy. Organizacja CAIR poprosiła największych wydawców o blokadę produkcji na swoich platformach.

Jeśli można mówić, że jakieś gry mają wyjątkowego pecha, to godnym kandydatem na miejsce w czołówce byłby FPS od Highwire Games. Kontrowersyjna gra opowiada o II bitwie o Faludżę, która zapisała się na kartach historii krwawym tuszem. W jej trakcie życie straciło ponad 800 cywilów.

Tytuł ten pierwotnie powstawał pod skrzydłami Konami, ale wydawca postanowił go anulować z uwagi na sprzeciw opinii publicznej. Teraz gra powraca, ale jej wydanie znów jest zagrożone.

Organizacja CAIR (Council on American-Islamic Relations) wystosowała oświadczenie, w którym wzywa Microsoft, Sony i Valve do zablokowania gry na platformach firm. CAIR uważa, że tytuł ten jest „symulatorem mordowania Arabów” i gloryfikuje stosowanie przemocy wobec muzułmanów.

Wzywamy Microsoft, Sony i Valve do zablokowania na swoich platformach sprzedaży Six Days in Fallujah, symulatora mordowania Arabów, który tylko unormuje przemoc wobec muzułmanów w Ameryce i na całym świecie.

Przemysł gier musi przestać dehumanizować muzułmanów. Gry wideo takie jak ta służą jedynie gloryfikacji przemocy, która zabrała życie setkom irackich cywilów, usprawiedliwiają wojnę w Iraku i wzmacniają antymuzułmańskie nastroje w czasie, gdy antymuzułmańska bigoteria nadal zagraża ludzkiemu życiu.

– czytamy w oświadczeniu organizacji CAIR