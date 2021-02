Mało, która gra wywołuje takie kontrowersje jak Six Days in Fallujah od Konami. Przesycona ludzkim cierpieniem gra jednak powstanie.

Six Days in Fallujah zapowiedziano aż 11 lat temu. Prace nad grą zostały niemniej zarzucone, ze względu na kontrowersje jakie wywołała. W kwietniu 2010 japoński wydawca gier komputerowych przestał wspierać Atomic Games, widząc z jakim negatywnym odzewem spotkał się pomysł na wydanie gry. Co takiego spowodowało, że zakończono prace nad projektem?

TPS miał opowiadać o wyjątkowo krwawych starciach, toczących się w Iraku. Mowa o drugiej bitwie o Faludżę, mającej miejsce w 2004 roku. W tym czasie Amerykanie toczyli walki z Al Kaidą. Zdecydowano się na atak miasta, ze względu na to, że było ono twierdzą dla ekstremistów oraz terrorystów. Ostatecznie Jankesi zwyciężyli, ale wiele niewinnych osób straciło życie. Stany Zjednoczone wykorzystały bowiem środki zapalające (biały fosfor i napalm), które pozbawiły życia nie tylko rebeliantów ale również wielu cywili. Po wydarzeniach żołnierze USA tłumaczyli się, że ich działania miały wywołać efekt psychologiczny.

Wczoraj pisaliśmy również o premierze innej wojennej gry. Sprawdź!

Trauma konfliktu wojennego w grze Konami

Rodziny poległych żołnierzy, którzy uczestniczyli w starciach byli przeciwni temu, by powstała gra opowiadająca o wydarzeniach w Faludży. Podobny przekaz wypłynął z ust grup antywojennych, co w rezultacie doprowadziło do zakończenie prac nad produkcją. Highwire Games postanowiło odkurzyć projekt, by zapewnić graczom:



odtworzenie prawdziwych historii żołnierzy i cywili irakijskich, którzy walczyli z Al-Ka’idą podczas najtrudniejszego starcia w terenie miejskim od 1968 roku

Pytanie czy uda się zrealizować ambicje dewelopera i wykorzystać medium jakim są gry komputerowe, do przedstawienia grozy wojny? By osiągnąć ten cel, twórcy pragną bazować na doświadczenia weteranów wojennych oraz materiały archiwalne. W oczekiwaniu na nowe informacje, zachęcamy do objerzenia trailera, który trafił do sieci. Tytuł ma ukazać się na komputerach PC oraz konsolach (dotychczas nie sprecyzowano o jaki sprzęt chodzi). Ciekawe czy znów tytuł wzbudzi kontrowersje.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.