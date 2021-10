Serial The Last of Us na nowym ujęciu. Joel, Ellie i Tess w kostiumach jak z gry

Serial The Last of Us nadal się kręci i do sieci trafiają zdjęcia planu uchwycone przez fanów. Tym razem możemy rzucić okiem na trójkę postaci z góry.

Jedna z fanek marki przybyła na plan i nagrała kręcenie jednej ze scen. Joel, Ellie i Tess przemierzają w niej klimatyczną miejscówkę. Możemy więc przy okazji rzucić okiem na bardzo przyzwoitą scenografię.

Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) and Anna Torv (Tess) on the set of #TheLastofUs yesterday. pic.twitter.com/WMr6c1Ieap — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 14, 2021

Fani gry z pewnością dostrzegli już pewną ciekawostkę. Kostiumy aktorów są uderzająco podobne do tych, które mogliśmy oglądać w grze. Wiedzieliśmy już, że – wcielający się w Joela – Pedro Pascal ma bardzo podobny strój do swojego growego oryginału, a teraz wiemy, że podobnie będzie z Ellie i Tess.

Internauci komentujący zamieszczony wyżej materiał zauważyli również jeszcze jeden, istotny szczegół. Szybki chód Tess sugeruje, ze (uwaga, spojler) najpewniej została już zarażona i mimowolnie spieszy się aby dotrzeć do Świetlików, zanim się przemieni. Jeśli odcinki są kręcone w kolejności chronologicznej, zdjęcia są na dość wczesnym etapie.

Serial The Last of Us ma ukazać się w przyszłym roku na platformach HBO. Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery.