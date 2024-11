HBO mówi o dacie premiery 2. sezonu The Last of Us. Kiedy wielka premiera?

HBO nadal nie ujawniło ostatecznej, konkretnej daty premiery 2. sezonu serialu The Last of Us. Mimo wszystko produkcja nadciąga, ale… kiedy?

Pierwszy sezon megaprodukcji HBO okazał się tak kolosalnym sukcesem, że kwestia kontynuacji nie była niczym zaskakującym. W końcu aktorzy i twórcy powrócili na plan, tym razem opracowując adaptację The Last of Us Part II.

Kiedy serial The Last of Us z 2. sezonem?

Jeśli również nie możecie doczekać się kontynuacji, spieszę potwierdzić, że HBO zabrało głos w sprawie debiutu jednej z najbardziej wyczekiwanych produkcji 2025 roku. Wygląda na to, że 2. sezon serialu The Last of Us pojawi się na platformie Max na “wiosnę” 2025 roku. I to na ten moment jedyne, co dostaliśmy. Wiemy przynajmniej, że tak naprawdę premiera nie nastąpi na samym początku roku, ale nadal możemy liczyć na pierwszą połowę.

Twórcy już wcześniej ujawnili pierwsze materiały z 2. sezonu, w tym ten kluczowy – zwiastun. Zapowiada się na to, że gracze i fani uniwersum powinni przygotować się na w większości tę samą historię, lecz delikatnie odmienioną. Wiemy, że twórcy wykorzystają kilka usuniętych scen z gry, dzięki czemu chcą rozszerzyć scenariusz. Ponadto drugą część podzielono na dwa sezony. Jeśli graliście, zapewne wiecie, w którym momencie doczekamy się napisu “ciąg dalszy nastąpi”.

Warto też zaznaczyć, że drugi sezon produkcji na ten moment jest krótszy od pierwszego. Będzie liczył łącznie 7 odcinków, a nie 9. HBO ma jednak nadzieję na wykorzystanie tego czasu w pełni i przedstawienie widzom “blockbustera w każdym epizodzie”, o czym mówił Craig Mazin w rozmowie z Deadline.

Z pewnością wrócimy do tematu, gdy tylko pojawi się więcej informacji.

Źródło: IGN