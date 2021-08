Serial The Last of Us osiąga kamień milowy. Mamy też zdjęcie klapsa

Serial The Last of Us jest jednym z najbardziej wyczekiwanych dzieł fanów popkultury w ostatnim czasie. Dziś mamy dla wszystkich takich osób bardzo dobrą wiadomość!

Na oficjalnym profilu na Instagramie Kantemira Balagova pojawił się wpis o zakończeniu prac nad odcinkiem pilotażowym. Młody reżyser podzielił się w swojej wiadomości do fanów swoimi odczuciami na temat tego wydarzenia.

Moja praca tutaj jest skończona. Jestem naprawdę wdzięczny za tę możliwość. To było wspaniałe doświadczenie z wzlotami i upadkami. Dużo miłości dla załogi (…)

Co to może oznaczać dla oczekujących na serial The Last of Us? Prawda jest taka, że są to naprawdę dobre wieści. Odcinek pilotażowy już jest, a to oznacza, że można brać się za następne w kolejce. W związku z tym za niedługo do sieci powinny trafić kolejne treści wskazujące na to, co się dzieje na planie. Trailer? Fotografie? Osobiście sam na to liczę.

