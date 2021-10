Serial The Last of Us na nowych ujęciach z planu. Joel, Ellie i Tess wraz z morderczym grzybem

Serial The last of Us zapowiada się coraz okazalej. Choć do premiery jeszcze daleka droga, fani regularnie dostarczają nam nowe ujęcia z planu. Na najnowszym po raz pierwszy możemy popatrzeć na apokaliptycznego grzyba.

Joel, Tess, Ellie i… grzyb. Dużo grzyba.

Serial The Last of Us na nowych zdjęciach

Oczekiwana produkcja od HBO powstająca na podstawie hitowej gry spod szyldu Naughty Dog nabiera kształtów. W internecie pojawiły się najnowsze zdjęcia z planu, tym razem przedstawiające nam głównych bohaterów: Joela, Ellie i Tess.

HBO długo trzyma nas w niepewności. Do tej pory praktycznie nie podzielono się żadnymi nowymi materiałami z produkcji, oprócz pierwszego, oficjalnego zdjęcia dwójki głównych bohaterów. Później pojawiały się fanowskie ujęcia, w tym to z Joelem w roli głównej.

Tym razem mamy dla Was kolejne „przecieki” z planu. Widzimy na nich Joela, Ellie i Tess. Choć na jednym ze zdjęć Joel jest ewidentnie rozentuzjazmowany, wygląd lokacji kojarzy mi się z pewną dość dramatyczną sceną (jakby nie było ich na pęczki…) z pierwszej części gry, a fani z pewnością zrozumieją, o który moment mi chodzi. Są to jedna, rzecz jasna, wyłącznie domysły.

🔥 Pedro Pascal (Joel), Anna Torv (Tess) and Bella Ramsey (Ellie) filming #TheLastofUs yesterday.



Thanks! @mcyc504 pic.twitter.com/oOaaR6n4C7 — The Last of Us on HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) October 27, 2021

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że spora część lokacji wokół bohaterów porośnięta jest grzybem, który doprowadził do apokalipsy, zmieniając ludzi w swego rodzaju zombie. To także pierwszy raz, gdy możemy zauważyć ten element obecny na planie. Niestety, na prawdziwych „zainfekowanych” musimy pewnie jeszcze trochę poczekać. Całość na szczęście wygląda naprawdę klimatycznie. Przypominam, że faktycznie istnieje grzyb z rodziny Ophiocordycipitaceae, który działa na mrówki i inne, mniejsze owady, odbierając im „wolną wolę” i zmuszając do rozsiania zarodników na większym obszarze.