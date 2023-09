Wiemy, kto może zagrać Abby w serialu The Last of Us. Dwie kandydatki, w tym wielka gwiazda

Serial The Last of Us powróci w 2. sezonie. To wiemy oficjalnie. Nieoficjalnie natomiast poznaliśmy dwie potencjalne aktorki do roli Abby.

Abby jest kluczową postacią w TLoU Part II i raczej możemy spodziewać się, że w drugim sezonie serialu także pełnić będzie kluczową rolę. Na razie ani HBO, ani twórcy nie mówili, kto może wcielić się w tę dość kontrowersyjną postać. W internecie spekuluje się jednak o dwóch możliwych aktorkach. Obydwie wydają się tak naprawdę dobrym wyborem.

Serial The Last of Us – kto zagra Abby?

Serwis Forbes, powołując się na swoje źródła, twierdzi, że do roli Abby przymierzane są dwie aktorki. Jedna z nich to Shannon Berry, czyli gwiazda serialu Dzicz od Amazona. O niej mówiło się już wcześniej. Po pierwsze – jest fizycznie podobna do postaci z gry. Po drugiej – Neil Druckmann (reżyser gry i producent serialu) obserwuje ją na Instagramie.

Forbes uważa jednak (i potwierdza to leaker MyTimeToShineHello), że przed strajkiem scenarzystów w Hollywood, produkcja zwróciła przede wszystkim uwagę na Florence Pugh – obecnie jedną z najbardziej rozchwytywanych gwiazd kina amerykańskiego. Znać ją można z takich hitów jak Midsommar, Oppenheimer, Czarna Wdowa i Małe Kobietki. Aktorka dostała nawet ponoć ofertę, ale nie wiemy, jak na nią zareagowała.

I heard from another source that Florence Pugh got an offer to play Abby pre-strikes. pic.twitter.com/xnywCxjGS8 — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) September 8, 2023

W każdym razie wygląda na to, że HBO i Sony przymierzają do tej roli aktorki, które nie tylko wydają się uzdolnione, ale i fizycznie (mniej lub bardziej) podobne do postaci. To teoretycznie powinno ucieszyć fanów gry. Na razie jednak trzeba się wstrzymać, bo 2. sezon nie nadejdzie prędko.