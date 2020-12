Serial w świecie Obcego. Reżyserem ma zostać twórca Fargo

Nowa produkcja ma bazować na filmach Ridleya Scotta. Serial w świecie Obcego zapowiedziano podczas Disney Investor Day.

Noah Hawley będący amerykańskim pisarzem i producentem telewizyjnym, odpowie za widowisko, w którym centralną pozycję zajmą ksenomorfy. O fabule nie wiemy nic, poza tym, że akcja będzie się rozgrywała na planecie Ziemia. Nad produkcją ma zaś czuwać FX.

Serial ma być dystrybuowany na platformie Hulu. Data premiery nie została ujawniona, nie wiemy też z ilu odcinków będzie składał się pierwszy sezon. Póki co brak informacji, aby w projekt był zaangażowany sam Ridley Scott.

Jeśli nigdy nie słyszeliście o Hulu, to śpieszymy z wyjaśnieniami. Jest to amerykańska telewizja internetowa. Hulu stawia nade wszystko na seriale, takich stacji jak: FOX, NBC czy ABC. Póki co usługa nie jest oficjalnie dostępna w Polsce, przy czym w Internecie z łatwością pozyskacie informacje w jaki sposób skorzystać z możliwości serwisu w alternatywny sposób.

