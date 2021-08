Serial GTA ma rację bytu. Znany aktor twierdzi, że „to byłoby niesamowite”

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Serial GTA to według Elijah Wooda bardzo dobry pomysł. Znany aktor twierdzi, że uniwersum Grand Theft Auto świetnie wpasowałoby się w świat kina.

Gry Rockstar Games to bardzo kinowe doświadczenia. Fantastyczne scenariusze i świetnie wyreżyserowana akcja to jedne z ich znaków szczególnych. W parze z nimi zwykle idzie też wyprzedzająca swoje czasy oprawa. O adaptacjach GTA i Red Dead Redemption spekulowało się wielokrotnie, ale póki co nie otrzymaliśmy ani filmu, ani serialu.

Elijah Wood, którego możecie kojarzyć chociażby z roli Frodo Bagginsa w adaptacji Władcy Pierścieni i Kevina z Sin City, twierdzi, że film lub serial GTA to naprawdę dobry pomysł. Co więcej, aktor wskazuje, że najlepszym wyborem byłaby adaptacja GTA V.

Uniwersum GTA pięknie nadaje się na film lub serial. Myślę, że Vice City mogłoby być świetne, chociaż jest już w pewnym sensie inspirowane Miami Vice. Ale GTA V, to znaczy, rodzaje postaci, które są obecne w kontekście tej gry bardzo nadają się do filmu lub serialu telewizyjnego. To byłoby niesamowite. – powiedział Elijah Wood w wywiadzie z Seanem Evansem

Oczywiście Elijah Wood tylko sobie spekuluje. Niemniej chyba każdy fan Rockstar Games chętnie obejrzałby film lub serial na bazie Grand Theft Auto.