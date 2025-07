GTA IV dostało nowe życie i to za darmo, po dekadzie czekania

To się naprawdę wydarzyło. Po 10 latach prac modder Hayssam Keilany udostępnił długo wyczekiwaną wersję 4.0 swojego legendarnego moda graficznego do GTA IV. Projekt, który na długie lata zniknął z radarów graczy, właśnie powrócił z przytupem.

Macie jeszcze na dysku GTA IV? Zatem warto powrócić do gry, ponieważ zyskała nową jakość. Po 10 latach oczekiwań dostaliśmy nową wersję 4.0 kultowego moda iCEnhancer.

GTA IV iCEnhancer 4.0 do pobrania. W końcu!

Choć poprzednia wersja moda ukazała się w 2014 roku, prace nad nową edycją ruszyły już rok później. Po kilku zrzutach ekranu, które pojawiły się w 2022 roku, temat przycichł. Wiele osób podejrzewało, że Keilany zrezygnował. Tymczasem, ku zaskoczeniu społeczności, iCEnhancer 4.0 właśnie trafił do sieci i można go pobrać za darmo.

Nowa jakość w Liberty City

Czwarta wersja moda to nie tylko kosmetyczne poprawki. To prawdziwa rewolucja wizualna. Po raz pierwszy w historii projektu zastosowano renderowanie oparte na fizyce. Ta metoda cieniowania i renderowania dąży do jak najwierniejszego odwzorowania interakcji światła z powierzchniami, opierając się na prawach fizyki. Efekt? GTA IV zyskuje zupełnie nową głębię obrazu, lepszą mgłę, realistyczniejszą wodę i szereg innych efektów, które sprawiają, że gra wygląda o niebo lepiej.

Warto jednak pamiętać o jednej rzeczy – mod współpracuje tylko z wersjami 1.0.3.0 oraz 1.0.4.0 gry, ponieważ właśnie one działają najlepiej z ENB Series. Przed instalacją upewnij się więc, że używasz jednej z tych edycji.

Dla niezdecydowanych autor przygotował również wideo prezentujące możliwości moda. Można w nim zobaczyć, jak bardzo zmienia się atmosfera i wygląd Liberty City. Jeśli jeszcze nie jesteś przekonany – koniecznie sprawdź ten materiał przed pobraniem.

Źródło: Reddit