Powstaje serial GTA V. Fan rozwija świetny projekt i udostępnił pierwszy odcinek

Bardzo uzdolniony gracz tworzy serial GTA V. Pierwszy odcinek projektu pojawił się w sieci i wygląda dużo lepiej, niż można by się spodziewać.

Filmy i seriale na podstawie gier wideo do tej pory cieszyły się złą sławą. Chyba każdy z nas słyszał o „dziełach” Uwe Bolla i innych, nieudanych adaptacjach.

Wkrótce może się to zmienić, wszak nad serialem The Last of Us pracują twórcy z najwyższej półki światowego kina. Dodatkowo w produkcji znajduje się kilka innych, dobrze zapowiadających się filmów na podstawie gier.

Interesujące produkcje od gwiazd wielkiego ekranu to jedno, ale fani gamingu również potrafią tworzyć świetne filmy.

Serial GTA V powstaje, ale Rockstar nie ma z nim nic wspólnego

Youtuber IceVip zajmuje się produkcją krótkich filmów z gier. Nie są to jednak gameplay’e czy kompilacje śmiesznych momentów. Spora część z jego projektów to fabularyzowane filmiki i fenomenalnie zmontowane, krótkometrażowe twory.

Najczęściej wykorzystywane przez niego produkcje to CS:GO i GTA V. Tytuł Rockstar Games doczekał się bardzo imponującego projektu.

IceVip wziął się za odtworzenie fabuły Grand Theft Auto V w formie serialu. Bynajmniej nie jest to prosta kompilacja filmowych wstawek. Sporą część historii GTA V poznajemy przecież przez dialogi.

Tak oto IceVip postanowił połączyć wyreżyserowane przez siebie urywki rozgrywki oraz dostosowane pod swoje potrzeby wstawki filmowe. Całość została świetnie zmontowana i w istocie ogląda się to jak pełnoprawny serial.

Poniżej możecie obejrzeć efekt pracy zdolnego gracza w postaci pierwszego odcinka serii. Zapewniam Was, że naprawdę warto.

Serial na podstawie GTA V to długoterminowy projekt

Wygląda na to, że na pierwszym odcinku się nie skończy. IceVip rozpoczął zbiórkę na portalu Patreon, aby móc stworzyć całe show opowiadające historię gry. Piąte GTA wciąż cieszy się ogromną popularnością, więc z pewnością znajdą się chętni do finansowego wsparcia projektu.

Twórca zaznacza jednak, że to bardzo trudne i czasochłonne zajęcie. Cinematici z GTA V nie są przystosowane do zabaw z kamerą, więc ich obróbka zajmuje masę czasu. Równie czasochłonny jest zresztą montaż materiału. Pracy jest sporo, a i samo GTA V do najkrótszych gier nie należy.

Docelowo mamy otrzymywać przynajmniej jeden około dwudziestominutowy odcinek raz na dwa miesiące. IceVip chciałby w przyszłości zatrudnić współpracowników do rozwijania projektu, ale póki co to tylko plany, które trochę poczekają na spełnienie.

Założenia serialu są bardzo ambitne i trzymam kciuki, aby udało się je w pełni zrealizować. Pierwszy odcinek zrobił na mnie gigantyczne wrażenie i chętnie przypomniałbym sobie fabułę GTA V w formie dobrze zrealizowanego show.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.