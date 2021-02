GTA V sprzedaje się wyśmienicie. Jest szansa na remastery starszych odsłon

Take-Two pochwaliło się, że GTA V rozchodzi się najlepiej od wielu lat. Firma nie wyklucza, że powstaną remastery starszych części serii.

Grand Theft Auto V to kamień milowy dla Rockstar Games. Gra do dziś przyciąga setki tysięcy graczy przy pomocy GTA Online i przy tym stale utrzymuje się na szczytach list sprzedaży.

Niedawno Take-Two przeprowadziło sesję Q&A z inwestorami, na której padło kilka ważnych pytań i odpowiedzi. Prezes firmy – Strauss Zelnick – potwierdził, że GTA V sprzedało się w zeszłym roku najlepiej od czasu premiery i łącznie rozeszło się już ponad 140 milionów kopii gry.

Co ciekawe, Zelnick został zapytany o ewentualne stworzenie remasterów starszych odsłon GTA. Prezes Take-Two nie zaprzeczył i pozostawił nas z niejednoznaczną odpowiedzią, która może budzić wielkie nadzieje.

To świetne i bardzo zachęcające pytanie. Jestem skłonny zostawić to bardziej jako oświadczenie niż pytanie, a wszelkie aktualizacje naszego harmonogramu wydań będą pochodzić od Rockstar Games. – odpowiedział Strauss Zelnick w trakcie spotkania

Wszystkie studia pracująca pod skrzydłami Take-Two opracowują aktualnie 93 gry, które mają zadebiutować w ciągu najbliższych pięciu lat. Niewykluczone, że niektóre z nich to właśnie remastery starszych części serii GTA, ale póki co należy traktować to jako gdybania.

Niemniej takie klasyki jak GTA Vice City czy San Andreas zdecydowanie zasłużyły na pełnoprawne odświeżenia i miło by było ujrzeć je w nieco unowocześnionej oprawie. Kto wie, może wkrótce się tego doczekamy.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.