Taniej nigdy nie było! Kultowy gangsterski hit na PlayStation za cenę burgera

Kultowy gangsterski sandbox osiągnął właśnie rekordowo niską cenę w PS Store. Mowa o Saints Row: The Third Remastered, które nigdy nie było jeszcze tak tanie. Grę kupimy obecnie z rabatem 85%, za 19,35 zł.

To idealny moment, by wskoczyć w świat nonszalanckiego przestępczego chaosu bez rujnowania portfela. Saints Row: The Third Remastered kupimy w historycznie najniższej cenie do 26 czerwca 2025, zatem korzystajcie, ponieważ kolejna taka okazja może szybko nie nadejść.

Saints Row: The Third Remastered najtaniej na PlayStation

To odświeżona wersja jednego z najbardziej szalonych tytułów gangsterskich, zatem bierzcie bez zastanawiania. Wcielasz się w członka Świętych z Trzeciej Ulicy, którzy po przejęciu miasta Stilwater stają się celebrytami i zaczynają rywalizować z globalnym Syndykatem. Grę wyróżnia absurdalny poziom destrukcji: prowadzisz czołg w skoku ze spadochronem, zrzucasz bombowy nalot satelitarny na bandę meksykańskich zapaśników i walczysz z całą armią. Wszystko śmiga w płynnych 60 klatkach na sekundę w rozdzielczości 4K na PlayStation 5.

Wersja Remastered na PS5 oferuje szereg technicznych ulepszeń. Mamy poprawione oświetlenie, wyższe rozdzielczości tekstur czy odświeżone shadery. Całość zachowuje legendarne poczucie humoru, mocną narrację i otwarty świat pełen możliwości. To blend akcji, komedii i totalnego mayhem – idealne na sesję z kumplem lub solo.

Aktualna promocja obniżyła cenę ze 129 zł do zaledwie 19,35 zł, co stanowi 85% rabatu. To bez wątpienia najniższa cena tej edycji w historii PS Store. O jakości gry świadczą również oceny w PlayStation Store. Średnia not sponad 8.4 tys. głosów wynosi porządne 4.4/5.

Źródło: PS Store