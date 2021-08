Nowy gameplay z Saints Row utwierdza mnie w przekonaniu, że wolę „trójkę”

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Do sieci trafił przed momentem jeszcze gorący trailer rebootu Saints Row. Znajdziecie w nim sporo komentarzy twórców oraz masę nowych ujęć z rozgrywki.

Jak już wiadomo, deweloperzy z Volition postanowili postawić wszystko na reboot swojej najbardziej rozpoznawalnej marki. W mojej opinii po dosłownie kosmicznej „czwórce” zapędzili się w kozi róg, nie mogąc powrócić do rewelacji, za które tak gracze kochają „trójkę”. Krok w tył w tym przypadku jest zrozumiały, ale czy był potrzebny aż restart? Rzućcie okiem na poniższy zwiastun i oceńcie sami.

Mnie jednak na ten moment twórcy nie przekonują do swojej wizji. Będąc szczerym, uważam nowe Saint Row za grę, która na udostępnionych już materiałach porzuciła swój oryginalny klimat i zaczerpnęła nieco z Fortnite i dwóch ostatnich odsłon Watch Dogs. Widać, że pozostało wiele z kluczowych mechanik poprzednich części cyklu, ale jednak nie czuję już tego charakterystycznego wrażenia, które możecie uświadczyć np. przy genialnym trailerze The Third. Swoją drogą, ten w mojej opinii kapitalnie się zestarzał.

Zgadzacie się z moimi odczuciami? A może to właśnie taka „cool-ziomalska” odsłona Saints Row bardziej Wam odpowiada? Czekam na Wasze zdanie w komentarzach, ponieważ jestem jego ciekaw.

Premiera rebootu Saints Row odbędzie się 25 lutego 2022 roku. Gra ukaże się na PC, Xbox One, Xbox Series X|S oraz PS4 i PS5. Obecnie nie wiadomo o wypuszczeniu gry na platformie Steam, aczkolwiek na pewno tytuł pojawi się w Epic Games Store. W momencie pisania tego tekstu pre-ordery są już możliwe do złożenia.