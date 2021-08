Saints Row to ogromna, ale mniej szalona niż poprzedniczki gra. Deweloper zdradza szczegóły

Współtwórca nowego Saints Row zdradził pierwsze szczegóły gry. Możemy liczyć na mniej szaloną, ale za to bardzo ambitną i wielką przygodę.

W sieci pojawiają się kolejne konkrety o nowej przygodzie Świętych. Reboot ma być wielką produkcją. Będzie to też rzekomo najbardziej ambitna gra w historii marki. Jeden z deweloperów podzielił się paroma ciekawostkami.

To największa, najbogatsza i najbardziej ambitna gra z serii Saints Row, jaką kiedykolwiek stworzyliśmy w Volition. Jako pełny reboot jest to powrót do mocnych stron serii i jej kryminalnych korzeni. Po raz pierwszy w serii SR gracze zbudują swój biznes od podstaw i będą mogli być świadkami narodzin Świętych. To dopiero początek podróży, w którą zabieramy graczy i nie możemy się doczekać, aby pokazać wam wszystkie zabawki, które stworzyliśmy w SR. Możecie oczywiście oczekiwać momentów „tylko w Saints Row”, w historii, która opisuje niezwykłe dojście Świętych do władzy.

– powiedział Chief Creative Officer, Jim Boone

Cytat dzięki WCCFTech