Suszarka do włosów niezbędna przy montażu kart RTX 4000? Dziwny poradnik producenta

Seasonic to jeden z czołowych producentów zasilania komputerowego. Zgodnie z ich (edytowanym już) poradnikiem, do instalacji RTX 4000 trzeba użyć suszarki.

Tego jeszcze nie grali, choć sytuacja najwyraźniej uległa pewnym zmianom, bo poradnik dostępny na oficjalnej stronie Seasonic został edytowany. Jak donosi m.in. VideoCardz, wcześniej zawierał on wzmiankę o wykorzystaniu dodatkowych „źródła ciepła” do zgięcia kabli 12VHPWR lub 12V-2×6. Teraz już, jak widać, jej nie ma. Co nie znaczy, że nie można się lekko z tego pośmiać. Albo przynajmniej dowiedzieć się, o co w ogóle tu chodzi.

Nowe kable zasilające najnowocześniejsze karty graficzne nie pozwalają na dużą swobodę. Zajmują one dość sporo miejsca, a do tego wielu użytkownikom nie mieszczą się do obudów. Z tego właśnie powodu pojawiały się doniesienia o topiące się złącza w RTX 4090. Zbyt mocno wygięty kabel stwarza niebezpieczeństwo. Producent zaleca minimalny odstęp 35 mm od złącza, nim kabel wygniemy. Wielu graczy niestety nie dysponuje taką przestrzenią.

Nowy poradnik na stronie Seasonic przedstawiał krok po kroku, jak zainstalować kabel i wygiąć go, aby się nie zepsuł. Wcześniej zawierał on jeden punkt, który brzmi dość dziwacznie. Otóż użytkownicy mieli „ostrożnie wykorzystać źródło ciepła (np. suszarkę do włosów), aby delikatnie ogrzać przestrzeń kabla w miejscu, w którym chcą go zgiąć”. Suszarka do włosów nieodzownym elementem wyposażenia zwolennika najnowszych technologii?

Źródło: VideoCardz

Cała ta operacja ma zagwarantować, że nie zepsujemy kabla. Równie istotne jest jednak zamontowanie go później w obudowie i karcie graficznej tak, aby nie używać do tego siły i obchodzić się delikatnie, jak tylko się da. Ma to sens, bo mówimy o bardzo wymagających kablach, których drobne uszkodzenie może być opłakane w skutkach.

Zdjęcie główne: NVIDIA + Lewis Ronald, CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons