Na jakie gry warto czekać? Jeżeli jesteście fanami strzelanek, to na waszej liście powinien znaleźć się Road to Vostok. Gra o postapokaliptycznym świecie zyskała właśnie nowe oblicze, dzięki zupełnie nowemu silnikowy gry. To już nie Unity, lecz Godot. W sieci pojawił się nowy materiał, na którym produkcja wygląda świetnie.