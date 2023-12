Duchowy spadkobierca STALKER-a na długiej rozgrywce. Pioner wygląda świetnie

Pioner zapowiada się na projekt dla fanów STALKER-a i Metro 2033. Co ciekawe, nie jest przeznaczony wyłącznie dla fanów gier MMO.

Już wcześniej twórcy z GFA Games zapowiadali duży pokaz swojego projektu, który ma szansę zdobyć serca fanów europejskiego podejścia do postapokalipsy i przetrwania. Czuć tu ducha STALKER-a i Metro, ale widać, że deweloperzy chcą iść jeszcze dalej, mieszając nawet elementy zaczerpnięte z Fallouta. Wszystko fajnie, ale tytuł nie przekonał do siebie wszystkich, bo mówimy o MMO. Ale czy na pewno? Nowe wieści ucieszą fanów samotnej rozgrywki.

Pioner to nie do końca MMO, a przynajmniej nie tylko

Głównym celem rozgrywki w Pioner jest przetrwanie i eksploracja bogatego świata gry. Dokonamy tego wraz z towarzyszami w wariantach PVP lub PVE, ale fani rozgrywki solo nie muszą się martwić. Tytuł ma faktycznie pozwalać na wykonywanie misji samotnie. Do tego pierwszy, startowy region, utrzymano w ramach przygodowej gry akcji, która otworzy przed nami dalszą rozgrywkę. Zawsze coś!

Na filmie widać najważniejsze elementy rozgrywki. Jest walka, eksploracja, spotykanie się z innymi graczami. Mamy dostać także dość podstawowe narzędzia budowania i przetrwania, więc będzie co robić. Z pewnością system strzelania zapowiada się na całkiem ciekawy, więc choć pod tym względem nie powinniśmy zanadto się martwić.

Mam tylko nadzieję na to, że twórcy nie wydadzą kolejnego MMO z niezliczoną ilością questów typu „przynieś – podaj – pozamiataj”. Przyznam, że sam często odbijam się od tego gatunku właśnie przez brak ciekawych questów i zbytniej ilości farmienia. Jeśli w Pioner nie będzie to stanowiło problemu, być może nawet jako fan STALKER-a dam się namówić na wybranie się do tego świata.

GFA Games zamierza wydać Pioner wyłącznie na PC w 2024 roku. Na razie nie mamy innych szczegółów.