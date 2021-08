Ubisoft odpalił otwartą rejestrację do bety nadchodzącego Riders Republic. Przez dwa dni każdy, kto otrzyma dostęp, będzie mógł pojeździć po terenach dzikiej USA. Testowa wersja odbędzie się na PC i konsolach.

Wszyscy chętni już mogą zgłosić się do zamkniętych beta testów Riders Republic. Wystarczy mieć konto na platformie Ubisoft Connect oraz odrobinę szczęścia, aby otrzymać dostęp. Ci szczęśliwcy, którym się uda dostać do bety (lista miejsc ograniczona), będą mogli wypróbować grę od 23 sierpnia godziny 9:00 do 25 sierpnia, do 18:00. Jeśli uda Wam się załapać na listę, to produkcję możecie już zacząć ściągać 21 sierpnia 2021.

Warto wspomnieć, że posiadacze abonamentu Ubisoft+ natychmiastowo otrzymają przyznanie dostępu do testów. Beta ukaże się na PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One oraz PC. Choć nie podano jeszcze pełnych wymagań sprzętowych, tak wiemy, że wersja testowa ma ważyć od 19 do 21 GB w zależności od wybranej platformy. Będzie dostępny język polski.

Riders Republic zaliczyło opóźnienie premiery i jest ona obecnie planowana na 28 października 2021. RR to społecznościowa gra wyścigowa, w której gracze ścigają się po terenach parków narodowych w Stanach Zjednoczonych. Do dyspozycji będzie 5 różnych dyscyplin: rower, wingsuit, snowboard oraz odrzutowy wingsuit. W wyścigach weźmie udział nawet 50 graczy (z ograniczeniami na konsolach starej generacji). Nie zabraknie personalizacji ubioru, ulepszania pojazdów, a także społecznościowych wyzwań.