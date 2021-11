Recenzje Riders Republic ukazują liczne zalety i niecodzienny problem nowej gry Ubisoftu

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Zadebiutowały już pierwsze recenzje Riders Republic od Ubisoftu. Szalona gra sportowa znalazła wielu fanów, choć nie jest pozbawiona wad.

Jeśli czekaliście na dynamiczną produkcję, która pozwoli Wam zaangażować się w szalone sporty wyczynowe, nie musicie dłużej szukać. To solidny tytuł, ale daleko mu jednak do ideału.

Oto wybrane oceny Riders Republic:

PureXbox – 9/10

Dexerto – 8.5/10

COGConnected – 8.1/10

Metro Game Central – 8/10

ScreenRant – 4/5

HeyPoorPlayer – 4/5

Destructoid – 7.5.10

PushSquare – 7/10

Gra zbiera pochwały za ogromny i wypełniony ciekawymi aktywnościami świat. Dodatkowo każdy z obecnych w grze sportów ma sprawiać sporo frajdy, w czym pomaga również responsywne sterowanie. Riders Republic ma masę zawartości, a w drodze są kolejne aktualizacje.

Najczęściej przewijającym się w opiniach i jednocześnie najdziwniejszym problemem gry są… wywołujące dreszcz żenady i zwyczajnie kiepskie dialogi. Dodatkowo niektórzy recenzenci narzekają na system postępów. Nie zabrakło również błędów, którymi najpewniej zajmą się popremierowe łatki.

Wygląda na to, że Ubisoft ponownie dostarczyło przyjemną produkcję w swojej klasie. Z pewnością nie jest to gra dla każdego fana gamingu, ale jeśli interesuje Was motyw przewodni Riders Republic, być może warto się tym tytułem zainteresować.