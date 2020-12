Returnal wygląda świetnie. Zobaczcie nowe materiały z rozgrywki

Twórcy Returnal zaprezentowali nowe materiały z rozgrywki. Świeży tytuł ekskluzywny na PlayStation 5 zapowiada się na naprawdę ciekawą grę akcji.

Studio Housemarque odpowiada za proste, acz wymagające gry akcji na konsole Sony. Deweloperzy mają na swoim koncie takie tytuły jak Dead Nation, Outland i Resogun, czyli małe, choć naprawdę przyzwoite projekty.

Returnal to ich nowy twór, który okazał się jednym z większych zaskoczeń konferencji The Future of Gaming. Na pierwszy rzut oka gra prezentowała się jak klimatyczny horror sci-fi, jednak jest ona czymś nieco innym.

Fakt, klimatu nie można jej odmówić, ale to bardziej dynamiczna strzelanka z nastawieniem na szybki czas reakcji i szlifowanie umiejętności. Poniżej możecie zobaczyć świeży materiał z rozgrywki okraszony komentarzem deweloperów.

Choć zaprezentowany styl zabawy z pewnością nie każdemu przypadnie do gustu, to trzeba przyznać, że oprawa wizualna Returnal prezentuje się naprawdę wyśmienicie. Wszechobecny mrok pięknie kontrastuje ze świetnym oświetleniem, a całości dopełnia niezły design lokacji.

Być może będzie to produkcja, która pozwoli Housemarque wybić się z niszy i dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Choć ich poprzednie produkcje były naprawdę niezłe, to nie zdobyły specjalnie dużej popularności.

Nie będzie to gra dla każdego, ale warto mieć ją na oku. Może się okazać, że Housemarque zaskoczą całą branżę.

