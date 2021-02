Na pokazie Sony pojawiła się gra Returnal, która zasili ekskluzywne produkcje na PS5. Pokazano dynamiczny gameplay.

Returnal to jedna z dużych gier, którą pokazano właśnie na State of Play. Produkcja od studia Housemarque może przypaść do gustu graczom gustującym w science-fiction.

W grze wcielamy się w astronautkę imieniem Selene, która na swoje nieszczęście musi wielokrotnie przeżywać własną śmierć.

Dziewczyna przeżywa cały czas tę samą scenę – rozbicie swojego statku na obcej planecie. Stajemy do walki z nieznaną rasą i… giniemy. A później znowu giniemy, giniemy i tak na okrągło. Co się zmienia? Świat, do którego powracamy zza grobu, zaczyna się zmieniać. Naszym zadaniem będzie przerwanie pętli śmierci, a to oczywiście możemy zrobić jedynie rozwiązując tajemnicę nieznanego świata.

Returnal to walka, ale również eksploracja terenu. Jest to o tyle ważne, że za każdym powrotem do życia możemy dostać się w inne miejsca i zdobyć kolejny fragment układanki.

Data premiery Returnal została wyznaczona na 30 kwietnia 2021. Tytuł pojawi się wyłącznie na PlayStation 5.

Darek Madejski Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.