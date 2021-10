Zwiastun Resident Evil: Welcome to Raccoon City prezentuje lubianą przez fanów postać

W sieci pojawił się nowy zwiastun Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Tym razem skupiono się na prezentacji jednej z bohaterek. Twórcy widowiska zaprezentowali postać Claire Redfield.

Bohaterka jest grana przez aktorkę Kayę Scodelario. Możecie ją kojarzyć z filmowych adaptacji Więźnia labiryntu, najnowszej odsłony Piratów z Karaibów i Starcia tytanów. Czy jest to dobry angaż? Przekonamy się po premierze, czyli po 3 grudnia bieżącego roku.

Twórcy filmu starają się jak najbardziej zbliżyć do growego oryginału. Z tego powodu widzimy, że Claire Redfield ubrana jest w kostium do złudzenia przypominający ten z gier wideo. Fani cyklu z pewnością to dostrzegli.

Choć Resident Evil: Welcome to Raccoon City z pewnością nie będzie filmem dla każdego, według mnie zapowiada się całkiem nieźle. Oczywiście w kategorii kina nienajwyższych lotów. Myślę jednak, że twórcy nie starali się robić z Resident Evil wiekopomnego widowiska, bo wiedzieli, że marka ta w filmowym wydaniu najlepiej sprawdza się w kategorii średniobudżetowych horrorów. Przypuszczam, że Welcome to Raccoon City – podobnie jak adaptacje z Millą Jovovich – będzie się albo kochać, albo szczerze nienawidzić.