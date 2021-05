Resident Evil Village przetestowane na PS5 i Xbox Series X/S. Która konsola góruje nad konkurencją?

Zbliżająca się premiera Resident Evil Village, to doskonała okazja, by porównać osiągi najnowszych platform. Która z wersji pokazała pazur?

YouTuber ElAnalistaDeBits zamieścił w sieci bardzo ciekawy materiał, który pozwala porównać Resident Evil Village na trzech różnych platformach. Mowa o PlayStation 5 oraz Xbox Series X i Xbox Series S. W kwestii generowanej oprawy zarówno edycja na PS5 jak i XSX wyglądają bliźniaczo podobnie, śmigając w rozdzielczości 4K i 60 klatkach animacji na sekundę. Daje się jednak zaobserwować delikatne rwanie animacji w przypadku konsoli Japończyków. W odniesieniu do sprzętu Microsoftu nie dopatrzono się tej niedogodności. Różnice są jednak minimalne i wyśledzi je tylko wprawne oko (źródło).

Xbox Series S również wypada przyzwoicie, oferując rozdzielczość 1440p i śmigając przy 40 klatkach animacji z włączonym trybem ray tracing. Rzecz jasna wariant rozgrywki z włączonym trybem śledzenia promieni jest również dostępny na PS5, jak i Xbox Series X. Jeśli potraficie dobrze bawić się bez konieczności uruchamiania gry z ray tracing, to przełoży się to na płynniejsza rozgrywkę.

Jak prezentują się czasy ładowania? Tutaj zdecydowanym zwycięzcą okazuje się być PS5, Resident Evil Village wczytuje się o kilku sekund szybciej aniżeli na sprzęcie od zielonych.

Co o Resident Evil Village sądzą użytkownicy Steam?

Analiza nie powstała rzecz jasna w oparciu o pełną wersję gry survival horroru, lecz bazowała na udostępnionym demie. Ukazało się ono dzisiaj i będzie dostępne przez tydzień (link do wersji demonstracyjnej na Steam).

Na portalu Valve znajdziecie także komentarze odnoszące się do produktu. Nie zabraknie głosów zachwytu ale również opinii nacechowanych goryczą. Wielu polskich graczy nie może pogodzić się z faktem, iż najnowsza gra Capcomu nie będzie dostępna w polskiej wersji językowej. Niektórzy narzekają również na problemy natury technicznej i kiepską wydajność. Czy rzeczywiście kręcenie nosem jest zasadne? Musicie przekonać się sami.

Zachęcamy Was do pobrania wersji demonstracyjnej i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Premiera tytułu została zaplanowana na dzień 7 maja bieżącego roku. Dwa dni przed datą wydania pojawią się pierwsze recenzje, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie dotyczące jakości pełnej wersji. Póki co możemy być pewni tego, że przejście ósmej odsłony serii zajmie graczom więcej czasu niż ukończenie poprzedniczki.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.