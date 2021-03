Resident Evil Village z kolejnym pokazem. Dodatkowy port w drodze

Capcom coraz mocniej promuje Resident Evil Village. Gra doczeka się kolejnej prezentacji w kwietniu, a dodatkowo deweloperzy opracowują port na Google Stadia.

Osoby czekające na nowego Residenta nie mogą narzekać na brak informacji. Poznaliśmy już nawet wymagania sprzętowe i wagę gry na konsolach, a Capcom szykuje dodatkowo kolejne demo. Co więcej, wydawca zbiera się do pokazania gry po raz kolejny.

Resident Evil Village z kolejną prezentacją przed premierą

Capcom potwierdził, że w kwietniu znów zobaczymy Village w akcji. Póki co nie podano konkretnej daty pokazu ani jego zawartości. Wydawca nie chce psuć fanom niespodzianek i woli, aby fani trochę sobie pospekulowali.

Na osłodę podrzucono jednak pozytywne wieści. Najnowszy Resident pojawi się na Google Stadia wraz ze złotą edycją RE7. Siódma odsłona serii będzie dostępna za darmo dla subskrybentów Stadia Pro od 1 kwietnia, a Village zadebiutuje w chmurze w dniu premiery na innych platformach, czyli 7 maja.

Mimo, że o pokazie wiemy niewiele, to dość łatwo wysnuć prawdopodobne teorie na jego temat. Osobiście stawiam na ujawnienie dłuższego fragmentu rozgrywki. Dodatkowo podejrzewam, że w dniu pokazu zostanie udostępnione nowe demo. Przypomnę, że ma ono zawierać fragment wycięty z finalnej gry i zajmie się prezentacją systemu walki wręcz i strzelania. Nie samym Village fan Residenta jednak żyje.

Resident Evil Village to nie koniec nowości dla fanów serii

Pokaz nie skupi się tylko i wyłącznie na najnowszej odsłonie. Możliwości jest multum, ale chyba nikt by się specjalnie nie zdziwił, gdyby Capcom ujawnił nową odsłonę cyklu. Może to być mocno oplotkowane Revelations 3, ale też remake Resident Evil 4. Przypuszczam jednak, że ta druga opcja potrzebuje jeszcze trochę czasu, aby pokazać się graczom w pełnej okazałości.

Z całą pewnością zobaczymy za to Resident Evil Re: Verse. Otwarta beta gry startuje 7 kwietnia i potrwa do 11 kwietnia. Do uczestnictwa w becie potrzebujemy aktywnego konta Capcom ID oraz PC, PS4 lub Xbox One. Póki co nie przewidziano testów dla nowej generacji konsol. Capcom pewnie szykuje jeszcze kilka niespodzianek związanych z tym sieciowym tytułem i to właściwie pewne, że na pokazie ujrzymy nowe materiały z gry.

Na tę chwilę czekamy na konkretną datę i godzinę startu konferencji. Nie poczekamy zbyt długo, jednak trzeba uzbroić się w cierpliwość. Zapewne na krótko przed pokazem w sieci pojawią się liczne przecieki odnośnie treści prezentacji, dokładnie tak, jak miało to miejsce ostatnim razem. Na nudę nie ma co liczyć.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.