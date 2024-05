Ważna aktualizacja PS5 zapowiedziana. Sony: To nowa technologia

Sony co chwilę ulepsza system PlayStation 5, dodając do konsoli funkcje mające nam ułatwić korzystanie ze sprzętu. Niedawno pojawiła się aktualizacja PS5 o numerze 24.03-09.20.00. Wraz z nią dostaliśmy m.in. zupełnie nową funkcję Community Game Help. Szczegóły opisywaliśmy w tej wiadomości. Zapowiedziano też inną nowość związaną z graniem na urządzeniach Chromecast i telewizorach z Google TV, lecz akurat ta zmiana została przyjęta z ironią przez wiele osób. Jednak Sony potwierdziło w maju coś jeszcze i sądzę, że będzie to strzał w dziesiątkę.

Aktualizacja PS5 pozwoli nam szybko zapraszać znajomych do grania online

Sony przedstawiło nowy sposób zapraszania graczy PS5 do sesji wieloosobowych. Producent podkreśla, że nowość dostaniemy w nadchodzących miesiącach. Tutaj warto dodać, że nie zastąpi ona obecnych funkcji, lecz będzie opcją dodatkową.

Aktualizacja PS5 wprowadzi możliwość wygenerowania linku z zaproszeniem do sesji online, który wyślemy znajomym np. w mediach społecznościowych.

A na czym owa nowość ma polegać i jak działać? Szczegóły podała Sabrina Meditz, starszy dyrektor ds. zarządzania produktem w Sony:

W nadchodzących miesiącach wprowadzimy możliwość wygenerowania “linku do udostępniania”. Wygenerujemy go na konsoli PS5 lub w aplikacji PlayStation App, a następnie wyślemy do innych graczy PS5 za pośrednictwem dowolnej platformy do przesyłania wiadomości lub mediów społecznościowych . Otwierając łącze, odbiorca będzie mógł dołączyć do Twojej sesji wieloosobowej, nawet jeśli nie jest jeszcze Twoim znajomym w PlayStation Network Sabrina Meditz, starszy dyrektor ds. zarządzania produktem w Sony

To naprawdę ciekawa funkcja, która ułatwi zapraszanie znajomych go grania w sieci. Przykładowo, rozmawiając z kimś na Messengerze lub innej platformie, czy też forum, szybko wygenerujemy link za pomocą aplikacji PlayStation lub skanując kod QR na swojej konsoli PS5. Link wyślemy osobie, z którą chcemy grać i tyle. Nie trzeba będzie nawet dodawać jej do znajomych na swoim koncie PSN.

Zobacz na przykładzie Baldur’s Gate 3, jak ma wyglądać zapraszanie do sesji online dzięki zapowiedzianej nowości.

Dodatkowo, Sony tworzy unikalny nowy widget zaproszeń do sesji wieloosobowej specjalnie dla Discorda. Będzie się on odświeżał dynamicznie, aby pokazać stan sesji wieloosobowej, dzięki czemu przed dołączeniem dowiesz się, czy sesja jest nadal aktywna.

Ponadto pojawi się opcja udostępniania profilu PlayStation Network za pomocą wygenerowanego linku. Ma to działać analogicznie, jak link do sesji wieloosobowych i też skorzystamy z nowości w najbliższych miesiącach.

Jakie ograniczenia?

I na koniec najważniejsze. Oczywiście zapraszając daną osobę prze opisany link, każdy musi posiadać zainstalowaną swoją kopię gry na konsoli. Konieczny będzie również abonament PS Plus, jeśli dana gra tego wymaga. Mniej oczywiste jest natomiast to, że gry na PS4 i inne tytuły uruchamiane na PlayStation 5 w ramach wstecznej kompatybilności, nie będą obsługiwane.

Dodatkowo Sony zaznacza, że ponieważ jest to nowa technologia, niewielki procent gier na PS5 może wymagać aktualizacji, aby zapewnić bezproblemowe dołączanie do sesji. Obiecano jednak, że podjęte zostaną starania, by znaleźć najlepsze rozwiązania dla tych gier.

Źródło: PlayStation Blog