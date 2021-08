Pora spojrzeć, na czym dzisiaj można oszczędzić. Wybraliśmy dla Was kilka najlepszych promocji. Jest PS Plus na rok za 169 zł z groszami, jest RE Village na PC oraz klasyczne darmoszki.

Dzisiaj w naszym dziale Promocje znajdziecie ponad 20 nowych okazji. Wszystkie poniżej, a my zwracamy szczególną uwagę na cztery z nich.

Promocja na PS Plus. Tani abonament na rok

Na pierwszy ogień idzie tani abonament PS Plus na 12 miesięcy. Kto chce zapłacić około 169 zł, powinien skorzystać z naszego ekskluzywnego kodu rabatowego, który pozwala zaoszczędzić około 70 zł! Szczegóły w tym wpisie:

Resident Evil Village w promocji na PC

Pisaliśmy dzisiaj również o promocji na pecetowe wydanie Resident Evil Village. To naprawdę świetny i trzymający w napięciu horror, który jest wręcz obowiązkiem dla fanów gatunku. Klucz Steam na grę kupimy w promocji za 129,99 zł. Ktoś chętny? Szczegóły w tym wpisie:

Gry za darmo na PC

Na koniec wyróżniamy coś dla fanów gier retro. Do zgarnięcia za darmo aż 5 klasyków na PC i to nie byle jakie! Po pierwsze możemy odebrać Still Life 2, a kto chce jeszcze bardziej cofnąć się w czasie, niech łapie okazję na Ultima Underworld 1+2, Syndicate Plus i Syndicate Wars. Szczegóły w tych wpisach:

Nie przypasowały Wam wybrane przez nas promocje i okazje? Spokojnie, zerknijcie na pozostałe, które dzisiaj opublikowaliśmy. Może znajdziecie coś dla siebie!

Wszystkie promocje – akcesoria gamingowe, gry, PS5, laptopy i więcej:

Udanych zakupów!