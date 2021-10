Resident Evil Village znów do sprawdzenia za darmo na PS4 i PS5. To prezent na Halloween

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Halloween zbliża się wielkimi krokami. Jeśli poszukujecie gier z dreszczykiem, możecie sprawdzić Resident Evil Village bez płacenia.

Capcom znów udostępniło darmowe wersje demonstracyjne Resident Evil Village na PS4 i PS5. Jeśli chcecie sprawdzić grę, macie świetną okazję. Wszystkie wersje demonstracyjne znajdziecie w tym miejscu lub w PlayStation Store na swojej konsoli. Łącznie dostępne są trzy dema gry.

Pierwsze dwa to Village i Castle. Gracze mogą w nich przespacerować się po tytułowej wiosce oraz zamku Lady Dimtirescu. W tych wersjach czeka Was najwięcej wrażeń, wszak musicie w nich walczyć o przetrwanie. Nie mamy jednak pewności, czy obie wersje znów posiadają licznik czasu, jaki możemy maksymalnie poświęcić na grę tak, jak to było przed premierą.

Jeśli jednak szukacie czegoś spokojniejszego, też znajdziecie coś dla siebie. Wciąż pobierać można mini-grę Maiden, która jest swoistym wprowadzeniem do historii Village. Nie uświadczycie w niej walki, ale czeka Was sporo gęstego klimatu.

Nie wiadomo, do kiedy będzie można pobrać wszystkie wymienione wersje demonstracyjne. Najpewniej znikną one z PS Store po Halloween, ale kto wie, może Capcom przetrzyma je nieco dłużej lub w ogóle ich nie usunie.