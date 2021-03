Gdzie warto zrobić zamówienie przedpremierowe Resident Evil Village? Podajemy sklepy z najniższymi cenami za wersję na PC, Xbox i PlayStation.

Serce każdego fana horrorów zaczyna bić coraz szybciej. Zbliża się bowiem długo wyczekiwana premiera Resident Evil Village. Jak wiemy, jest to bezpośrednia kontynuacja historii Ethana z 7. części gry. Z prowincjonalnej plantacji w Luizjanie wyruszy do Rumunii, gdzie na miejscu powitają go całkiem nowi przeciwnicy – zamiast chmary zombie będą seksowne wampiry i małpoludy.

Choć oficjalna premiera zaplanowana jest na 7 maja, tak jednak już teraz można zaklepać sobie własny egzemplarz gry. Gdzie są najlepsze oferty na Resident Evil Village? Na jakiej platformie gra jest najtańsza? Nie musicie przeprowadzać własnego śledztwa w necie, bo zrobiliśmy już to za Was. W zestawieniu uwzględniliśmy wszystkie platformy, ale też wersje gier, dzięki czemu zobaczycie, które wydanie okaże się mniej lub bardziej przerażające dla portfela.

Resident Evil Village PC

Jak się okazuje, brak polskiej wersji językowej w Resident Evil Village to jeszcze nie koniec złych informacji. Przeglądając oferty na wersję PC obecnie nie znajdziemy w żadnym sklepie wydania na płycie. W ramach zamówienia przedpremierowego możemy zarezerwować wyłącznie klucz na Steam. Do wyboru jest wersja Standardowa i Deluxe.

WERSJA CYFROWA PODSTAWOWA:

Indiegala 188 zł

CDKeys 180 zł

Steam 249 zł

WERSJA CYFROWA DELUXE:

Indiegala 222,50 zł

CDKeys 211,59 zł

Steam 297 zł

O czym warto pamiętać, dokonując zamówienia przed premierą otrzymamy jako bonus dodatkową zawartość (Mr. Raccoon Weapon Charm i Survival Resources Pack). Jeśli nie zdecydujemy się na pre-order to niestety wspomniane DLC będzie trzeba dokupić.

Resident Evil Village na Xbox One/Series

W przypadku wersji na platformę Xbox One i Xbox Series możemy kupić zarówno wydanie elektroniczne jak i pudełkowe – to pierwsze będzie trochę droższe. Należy również zauważyć, że osobne wydanie Deluxe jest dostępne dla Xbox tylko w wersji cyfrowej.

WERSJA BOX:

Morele 249 zł

WERSJA CYFROWA STANDARDOWA:

Microsoft Store 288,99 zł

WERSJA CYFROWA DELUXE:

Microsoft Store 328,99 zł

Aczkolwiek możemy zgarnąć kompletny pakiet DLC z grą rezerwując EDYCJĘ KOLEKCJONERSKĄ. Oprócz tego zawiera ona w sobie figurkę Chrisa Redfielda, Artbook, mapę i Steelbook.

Resident Evil Village na PS4/PS5

Właściciele PS4 lub PS5 mają ten sam wybór co konsolowcy powyżej. Wersja cyfrowa i na płycie, a nawet kolekcjonerska figurują na listach wielu sklepów. Oferty prezentują się następująco.

EDYCJA BOX:

EDYCJA CYFROWA STANDARDOWA:

PlayStation Store 289 zł

EDYCJA CYFROWA DELUXE:

PlayStation Store 329 zł

EDYCJA KOLEKCJONERSKA:

Nowy Resident ma działać wyśmienicie na każdej z platform, bo wymagania są niemal te same, co w Resident Evil VII. Nie musicie więc specjalnie modernizować PC lub przesiadać się na next-gena.

Grzegorz Rosa Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry… Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry…