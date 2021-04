I Ty możesz zagrać Adą Wong w Resident Evil 3 Remake

Już teraz każdy posiadacz Resident Evil 3 Remake na PC może zagrać jako Ada Wong dzięki najnowszemu modowi. Instalacja dodatku wprowadza postać wprost z czwartej odsłony, zachowując przy tym świetne animacje.

Jeżeli jesteście fanami Ady Wong albo nie przepadacie po prostu za Jil Valentine, to bez wątpienia przyda się Wam instalacja omawianej modyfikacji. Ada Wong Mod wprowadza do gry tytułową bohaterkę w czerwonej sukni, którą mogliśmy zaobserwować przy ogrywaniu kolejnej części.

Warto zwrócić uwagę na dobre odwzorowanie fizyki włosów i ubrania. Twórca modyfikacji, EvilLord, zaimplementował także animacje twarzy, abyśmy w łatwy sposób nie wybili się z immersji gry. Całość robi świetne wrażenie mimo to, że mamy do czynienia jedynie ze zmianą kosmetyczną.

Co prawda możemy zauważyć w jednym ujęciu podczas wchodzenia do szybu windy, że ubranie Ady wpada w podłogę. Innych mankamentów nie zauważyliśmy, dlatego na pewno warto i tak skorzystać z możliwości pobrania moda.

Jeżeli również na Was film robi spore wrażenie, to serdecznie zachęcamy do instalacji moda do Resident Evil 3 Remake. Bez wątpienia i tym razem twórcy należy się sporo pochwał, ponieważ dobrze poradził sobie z zadaniem przeniesienia bohaterki do trzeciej części.

Modyfikację możecie pobrać stąd. Wchodząc w link, będziecie mieli możliwość również zapoznania się z galerią screenów przedstawiającą Adę w pełnej okazałości. Jeżeli dalej jesteście głodni nowych postaci do RE3 Remake, zapoznajcie się z naszą listą modyfikacji w tym artykule.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.