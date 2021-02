Remake Knigths of the Old Republic coraz bliżej? Aspyr Media ma nowego właściciela

Możliwe, że Aspyr odpowiada za oplotkowany remake lub remaster Knigths of the Old Republic. Studio zostało przejęte przez Embracer i pracuje nad dużym projektem.

Od kilku tygodni w sieci pojawiają się bardzo liczne przecieki mówiące, że powstaje remake lub remaster kultowego KOTOR-a. Oliwy do ognia dodała wcześniejsza wypowiedź Jasona Schreier’a, który stwierdził, że nie zgadniemy, kto tworzy nowy projekt związany z serią Knights of the Old Republic.

W sprawie nastąpił jednak niemały przełom. Embracer Group właśnie przejęło studio Aspyr Media, które odpowiada za portowanie gier osadzonych w uniwersum Star Wars. Możemy być właściwie pewni, że kolejne ich projekty to również proste konwersje na nowsze platformy, ale według informacji Embracer, Aspyr pracuje też nad wysokobudżetowym projektem.

Aspyr aktualnie pracuje nad kilkoma grami, włączając w to jeden duży powstający już tytuł z budżetem około 70 milionów dolarów, który ma być bardzo ważny dla całej grupy (Embracer – przyp. red. ). Czytamy w ogłoszeniu Embracer

Gdyby chodziło o zupełnie nową, autorską markę od Aspyr, w powyższym komunikacie nie pojawiłaby się wzmianka o sporym znaczeniu projektu. Nowe IP to zawsze spore ryzyko tym bardziej, że odpowiadałoby za nie stosunkowo mało rozpoznawalne studio.

Istnieje więc cień szansy na to, że to właśnie Aspyr zajmie się odświeżeniem lub całkowitym odnowieniem Knights of the Old Republic. Aspyr aktualnie poszukuje osób do pracy nad wysokobudżetową grą RPG, a jeden z deweloperów miałby zając się projektowaniem walki. Jeśli coś miałoby się zmienić w remake’u KOTOR-a, to zdecydowanie byłby to właśnie system starć.

Póki co musimy jeszcze poczekać na więcej informacji. Wskazówki są jednak bardzo obiecujące i kto wie, może zobaczymy zapowiedź remake’u lub remastera Knights of the Old Republic jeszcze w tym roku?

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.