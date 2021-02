Remaster Star Wars Knights of the Old Republic w drodze? Insider publikuje informacje

Remaster Star Wars Knights of the Old Republic został ujawniony przez insidera. Dwie gry miałyby ukazać się na Switchu i nowszych konsolach.

Seria Knight of the Old Republic to chyba najbardziej kultowa gamingowa adaptacja uniwersum Star Wars. Świetne erpegi spod klawiatur BioWare zyskały status klasyków od razu po premierze i do dziś potrafią sprawić masę frajdy. O ile jesteśmy odporni na liczne archaizmy.

Niestety, bez modów wspomniane produkcje mogą mocno od siebie odrzucać i przydałyby im się odświeżenia. Póki co o potencjalnych remasterach jest dość cicho, jednak pojawiło się światełko nadziei dla miłośników KOTOR-ów.

Znany insider Jordan Maison twierdzi, że remaster Star Wars Knights of the Old Republic 1 i 2 jest już w drodze. Gry miałyby trafić na bliżej nieokreślone, współczesne konsole i Nintendo Switch w tym roku. Na więcej szczegółów będziemy musieli jeszcze poczekać.

Usłyszałem kilka ciekawych, gamingowych rzeczy w tym tygodniu. Nic wielkiego, żadnych szczegółów (…). Wiecie Episode 1 Racer i seria Jedi Knight zyskały wydanie na Switcha i dzisiejsze konsole? Słyszę, że KOTOR 1 i 2 otrzymają coś w tym stylu w tym roku. – pisze Jordan Maison na Twitterze

Odświeżeniem gier mogłoby zająć się studio Aspyr, które ma na swoim koncie wspomniane przez insidera porty Jedi Knight. Konwersje były całkiem udane, jednak próżno było szukać w nich sporych nowości. To raczej stosunkowo proste ale sprawne porty klasyków na nowszy sprzęt.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.