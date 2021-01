Kilka źródeł donosi, że Knights of the Old Republic 3 już powstaje. Co ciekawe, za grę rzekomo nie odpowiada w żaden sposób Electronic Arts.

Seria KOTOR ma szczególne miejsce w sercach fanów Star Wars. Może i nie były to gry idealne, ale stanowiły jedno z niewielu tak rozbudowanych doświadczeń w gwiezdnym uniwersum. Szkoda, że na dwóch odsłonach się skończyło.

Do tej pory o ewentualnej kontynuacji nie było mowy. BioWare ma aktualnie pełne ręce roboty, a EA nie posiada innego studia, które mogłoby zająć się produkcją RPG. Plotki wskazują jednak, że gra powstaje i nie tworzy jej żaden z zespołów Electronic Arts.

W trakcie moich poszukiwań usłyszałem, że projekt (związany z – przyp. red. ) Knights of the Old Republic gdzieś powstaje.

Rozmawiałem z paroma osobami i dowiedziałem się też, że Jason Schreier powiedział, że to nie projekt EA i „nie zgadniemy” jakie studio tworzy grę. – wspomina Bespin Bulletin w podcaście

Nie wiadomo o jakie studio konkretnie chodzi, ale może to wcale nie być aż tak wielka tajemnica. O sprawie wypowiedział się Nate Najda z Wushu Studios.

To nie tak tajemnicza sprawa, jak myślicie. To po prostu dość mało znana nazwa (studia – przyp. red. ), którą nie każdy będzie kojarzył. – komentuje Nate Najda na forum ResetEra

Na tym konkretne informacje się kończą, ale skoro gra powstaje, to fani KOTOR powinni być zadowoleni. Tyle lat czekania na kontynuację chyba w końcu się opłaci.

Warto jednak pamiętać, że to niepotwierdzone informacje, które ciężko zweryfikować. Póki co należy traktować je jak plotki.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.