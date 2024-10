Chociaż Red Dead Redemption ma już 14 lat, to pecetowa wersja gry została odpowiednio poprawiona. Zobaczcie, jak wygląda grafika w nowym porcie tego klasyka i czy prezentuje się lepiej, niż na konsolach.

Red Dead Redemption i grafika na PC. Czy warto w to zagrać?

W sieci pojawiło się wideo prezentujące grafikę w Red Dead Redemption na PC i porównującą ją do wydania na Xbox 360 oraz Nintendo Switch. Która wersja wygląda najlepiej? Oceńcie sami — naszym zdaniem edycja na PC jest w zdecydowanie najlepszej formie, choć nie są to różnice kolosalne.

Materiał porównujący możecie zobaczyć poniżej:

To jednak nie wszystko, bo zobaczyć możemy również, jak gra prezentuje się w absolutnie topowej rozdzielczości 8K. Co ciekawe, tytuł w takich parametrach da się odpalić nawet na RTX 4070 – czyli wcale nie najbardziej topowej karcie graficznej. Wideo zobaczycie poniżej:

Gra korzysta z technologii DLSS i generowania klatek, dlatego posiadacze nowoczesnych GPU mogą skorzystać z takich ulepszeń. Choć jest to “tylko” remaster, to gra zdecydowanie skorzystała na odświeżeniu. Widać to m.in. po oświetleniu czy szczegółowości tekstur podczas rozgrywki. Zremasterowania nie potrzebowała natomiast fabuła. Ta w dalszym ciągu jest po prostu świetna!

