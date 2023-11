Studio Rockstar Los Angeles ogłosiło casting poszukujący scenarzystów i innych osób do pracy nad tajemniczym projektem. Gdy nie wiadomo, o co chodzi, to najpewniej sprawa dotyczy nowej gry. Nad czym pracuje studio i czy będzie to kontynuacja którejś z uznanych marek? Mówi się, że może to być kolejna odsłona serii Red Dead Redemption lub Bully. Na co stawiacie?