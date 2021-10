Świetny mod do Red Dead Redemption 2. Koniec z samotnością na Dzikim Zachodzie

Nowy mod do Red Dead Redemption 2 wypełnia lukę, o której istnieniu nawet nie zdawałem sobie sprawy. Teraz Dziki Zachód przestaje być aż tak dziki, bo na wyprawę możemy wyruszyć z naszymi towarzyszami!

Czego nam brakowało w tak wyładowanej treścią produkcji, jaką jest Red Dead Redemption 2? No, towarzyszy rodem z Fallouta, rzecz jasna!

Red Dead Redemption 2 dostało moda, który odziera nas z samotności

Ciężko cokolwiek zarzucić warstwie gameplayowej Red Dead Redemption 2. Gra zawiera w sobie tyle elementów, sekretów i ciekawych miejsc do odkrycia, że główna fabuła w pewnym momencie odchodzi wręcz w odstawkę. Wracamy do obozu tylko po to, aby spotkać się z towarzyszami i wziąć kolejną misję.

Dzięki nowemu modowi do gry nie musimy już więcej być samotni. Od teraz RDR2 posiada system towarzyszy kojarzący się m.in. z serią Fallout. Do wspólnej wyprawy przez przepiękne Stany Zjednoczone późnego XIX wieku zaprosimy Javiera, Johna, Billa, Hoseę, Kierana, Seana, Charlesa, Lenny’ego i Micah. Ulubienica fanów, Sadie Adler, ma również niedługo stać się dostępna.

Jak zaprosić naszych towarzyszy do wspólnej wyprawy? Wystarczy podejść do nich w obozie i wcisnąć odpowiedni przycisk. Dzięki temu dołączą oni do nas w walce, zwiedzaniu i odkrywaniu świata, łowieniu ryb, polowaniu i wiele więcej!

Źródło: Nexus Mods

Możemy sterować ich zachowaniem dzięki specjalnemu menu. Trzeba jednak pamiętać o ich potrzebach – staminie, głodzie i życiu (ale to ostatnie na razie nie zostało zaimplementowane). Do tego możemy również dać im broń. Co ciekawe, gdy rozstawimy obóz, kompani również pójdą spać. Najciekawszą opcją jest jednak możliwość… rozmowy z nimi. Usiądźcie przy ognisku i wymieńcie się wzajemnymi przemyśleniami.

Mod znajdziecie w tym miejscu na Nexus Mods. Swoją drogą jest także inna modyfikacja, która dodaje do gry… psa! Tę z kolei pobierzecie stąd.