Ratchet & Clank zaktualizowany na PS5. Nie wszyscy będą zadowoleni

Ratchet & Clank otrzymał wreszcie aktualizację na PlayStation 5. Niestety, o ile zagramy w 60 klatkach na sekundę, to nie uświadczymy innych większych zmian.

Remake pierwszych przygód uzdolnionego lombaksa jest jeszcze przez chwilę dostępny za darmo dla wszystkich posiadaczy PS4 i PS5. Do tej pory osoby grające na next-genie Sony musiały zadowolić się rozgrywką w 30 klatkach na sekundę. Na szczęście właśnie się to zmieniło.

Ratchet & Clank w 60 FPS na PS5

Jak już zapowiadało Insomniac Games, do gry trafiła łatka dedykowana PS5. Zwiększa ona płynność zabawy do 60 FPS i… to właściwie tyle. Niestety, gra nadal nie zadziała w natywnej rozdzielczości 4K i (choć to było do przewidzenia) nie skorzysta z bajerów DualSense. Wielka szkoda, choć lepiej, żeby Insomniac skupiło się na produkcji Rift Apart.

Nie jest to next-genowy patch z prawdziwego zdarzenia, ale i tak cieszy. Pomimo prawie pięciu lat na karku, R&C do dziś prezentuje się ślicznie. Nawet w dynamicznym 4K gra wygląda bardzo ładnie na większym ekranie, a 60 klatek na sekundę znacznie uprzyjemni doświadczenie. Sam wstrzymałem się z ograniem Ratchet & Clank do momentu, aż nie otrzyma stosownej łatki na nową generację i jak widać było warto czekać.

Warto wspomnieć, że gra nie tylko działa w dynamicznym 4K, ale oferuje też antyaliasing oraz HDR.

Co zobaczymy po Ratchet & Clank: Rift Apart?

Insomniac Games pokazało, że poza przygodami lomabaksa potrafi zaserwować graczom zgoła inną i wcale nie gorszą produkcję. Spider-Man to jeden z najlepszych tytułów ekskluzywnych na PS4, a przy okazji poszerzył on horyzonty znanego zespołu.

Co po Rift Apart? Możliwości jest bardzo dużo. Studio prawdopodobnie rozwija kontynuację Spider-Mana i podejrzewam, że Ratchet na jakiś czas pójdzie w odstawkę. Chętnie zobaczyłbym zupełnie nową, oryginalną markę od Insomniac i szczerze mówiąc nie możemy tego wykluczać.

Co więcej, w sieci pojawiają się plotki na temat odświeżeń poprzednich odsłon Ratchet & Clank. Osobiście średnio wierzę w te wieści, choć nie ma sensu ich wykluczać. To mimo wszystko bardzo popularna marka, a sam Ratchet stał się swoistą maskotką Sony. Remastery lub remake’i starszych części w formie zbiorczej kolekcji raczej by nikogo specjalnie nie zdziwiły.

Wciąż jednak skłaniam się ku zupełnie nowej marce lub innych grach osadzonych w uniwersum Marvela. Insomniac idealnie nadaje się do produkcji widowiskowych gier z charyzmatycznymi bohaterami i ich poprzednie produkcje są tego doskonałym świadectwem.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.