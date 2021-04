Ratchet & Clank na PS5 bez raka mikropłatności i ze sprytnie ukrytymi loadingami [WIDEO]

Community Director z Insomniac Games pochwalił się, że ich najnowszy Ratchet & Clank: Rift Apart nie będzie miało żadnych mikropłatności. Dodał również, że choć gra charakteryzuje się błyskawicznymi czasami ładowania, mają być one jeszcze krótsze.

Wielkimi krokami zbliżamy się coraz bliżej do premiery najnowszego Ratchet & Clank: Rift Apart. Już 11 czerwca zagramy jako tytułowi bohaterzy, zmierzając alternatywne rzeczywistości. Skoki międzywymiarowe na zaprezentowanych wcześniej materiałach wyglądały imponująco, a to wszystko z powodu niezauważalnego doładowywania lokacji w tle. Twórca gry poinformował, że i ten aspekt gry został ulepszony.

Ratchet & Clank: Rift Apart będzie się ładować jeszcze szybciej

Jak podaje James Stevenson, jego współpracownikom najpewniej udało się jeszcze bardziej przyspieszyć ładowanie plików. Pisząc w poście w poście na forum ResetEra „Prawdopodobnie nowy Ratchet & Clank będzie nieco szybszy nawet do czasu, gdy zagracie w niego w czerwcu„, droczy się z fanami serii.

Jest to dosyć ciekawe, ponieważ na obecnie prezentowanych materiałach gra jednak zawiera loading screeny, ale są one zamaskowane świetną animacją. Na poniższym filmie z dema gry możemy to zaobserwować kilkukrotnie, np. pod koniec wideo:

Gra jednak obejdzie się bez mikropłatności

Chwilę później James dodał, że mimo plotek gra nie będzie miała mikropłatności. Podstawą takiego myślenia było oznaczenie ESRB o zakupach wewnątrz produkcji, które gra musiała wcześniej otrzymać. Jak się okazuje, sprawa dotyczyła jedynie aktualizacji do wersji deluxe. W inny sposób nie będzie możliwości wydania pieniędzy, więc nie mamy powodów do obaw.

