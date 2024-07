Rainbow Six Siege 2 ma powstawać. Ubisoft planuje odświeżenie popularnego FPS-a

Pierwsze R6 Siege okazało się nadspodziewanie dobrym FPS-em, w zasadzie idealnym materiałem na sieciową grę, która przed ekrany trzyma spore grono fanów po dziś dzień. Ba, cały czas odbywają się przecież turnieje, więc Ubisoft może mówić o hicie.

Rainbow Six Siege 2 powstaje?

Druga część gry wydaje się jednak dość wątpliwą plotką, szczególnie patrząc na jej źródło. Oryginalnie informacja ta została opublikowana przez jednego z prominentnych leakerów związanych z grą. Zgodnie z uzyskanymi przez niego przeciekami, druga część powstaje i ma być dla Rainbow Six Siege mniej więcej tym, czym dla CS:GO jest CS:GO2. Wygląda więc na to, że nie mówimy wcale o stworzeniu pełnoprawnej nowej gry, a raczej przeniesieniu już istniejącej na nowy silnik, jakim tym razem będzie Snowdrop (ostatnio ukazał się oparty na nim XDefiant).

Informacje pochodzą od jednego z rzekomych pracowników Ubisoftu. Rainbow Six Siege 2 ma oferować ulepszony silnik graficzny i przebudowany system anti-cheat. Gra powstaje podobno od czterech lat i jej produkcja zmierza ku końcowi. Premiera miała zostać zapowiedziana nawet niedawno, w trakcie ostatniego wydarzenia esportowego w Brazylii, lecz przez pewne problemy przesunięto zapowiedź na Six Invitational 2025. Ma to być jednocześnie ostatni event esportowy dla pierwszej części.

Chęć zdradzenia takich poufnych informacji miałaby rzekomo wziąć się z powodu podbudowania społeczności, która od jakiegoś czasu traci wiarę w grę. Nic dziwnego – od dłuższego czasu tytuł nie doczekał się znaczących ulepszeń czy nowości, a toksyczna społeczność zabija go w zasadzie od dawna. Powody wydają się więc dość sensowne, ale nadal to tylko plotki i to w stylu “każdy może to napisać”. Radzę więc podchodzić do nich z dystansem.

Źródło: Reddit