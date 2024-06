Polska animacja Quo Vadis na Unreal Engine wygląda jak gry z 2000 roku. Oto pierwszy zwiastun

Film wygląda jak stara seria przygodówek Atlantis. Albo oryginalna Syberia. Nie bez powodu mówię tu o grach mających na karku ponad 20 lat.

Quo Vadis. Miecz Miłości poraża

Daleki jestem od krytykowania nowych wersji klasycznych filmów lub świeżych adaptacji lektur, bo w dzisiejszym świecie bardzo ciężko sprzedać coś, co jest wymagane chociażby w szkołach. Zawsze kibicuję, jednak uważam też, że trzeba nowego podejścia, aby móc w ogóle zainteresować współczesną widownię Mickiewiczem, Sienkiewiczem i spółką. Nowa ekranizacja legendarnego Quo Vadis po części ma na siebie pomysł, bowiem mówimy o filmie animowanym.

Szkoda tylko, że wygląda on niczym przerywniki filmowe rodem z gier wideo z wczesnych lat 2000! Pamiętacie tych plastikowych ludzików? Te martwe wyrazy twarzy? Nieporadność animatorską? Ja wiem, niegdyś robiło to czasami spore wrażenie, a poza tym na mocny klimat (“nostalgłem”), lecz to było ponad 20 lat temu. Dziś? No nie… no po prostu tak nie wypada. I tym bardziej jeśli mówimy o filmie. Bo Quo Vadis. Miecz Miłości tym właśnie ma być – filmem i to z całkiem niezłą obsadą.

W swoje martwe jak oczy wypełnione pikselową pustką odpowiedniki wcielą się m.in. Małgorzata Kożuchowska, Michał Milowicz, Michał Koterski czy Jarosław Boberek. Reżyserami i producentami filmu są Anira Wojan i Roy Sukankan. Co szczególnie ciekawe, to fakt, że animację stworzono na… Unreal Engine (skoro pogodę można…). Nie wiem, na którym, ale chyba na “jedynce”.

I ja doskonale wiem, że chodzi tu o fabułę, przeniesienie legendarnych wydarzeń z kart powieści i tak dalej, ale jak coś wygląda aż tak źle (wystarczy spojrzeć na komentarze internautów pod zwiastunem, to nie moje słowa!), to chyba ciężko czerpać z tego przyjemność. Chyba że sadystyczną. No wtedy gitara.

Quo Vadis. Miecz Miłości trafi do kin 25 października 2024 roku.

