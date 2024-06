Córka George’a Romero wskrzesza “Noc Żywych Trupów”, ale z drag queenami w roli głównej

Tina Romero to córka legendarnego reżysera George’a A. Romero , która postanowiła powrócić do największego dzieła ojca, ale w formie Queens of the Dead.

George Romero to absolutna legenda branży filmowej, a zarazem człowiek uznawany za “ojca” żywych trupów. Cieszy więc, że jego córka idzie w jego ślady, szykując swój pełnometrażowy debiut.

Queens of the Dead, czyli “Noc Żywych Trupów” na pół-wesoło

Magazyn Fangoria informuje, że Tina Romero zaczęła właśnie zdjęcia do swojego debiutanckiego filmu Queens of the Dead. Tym samym chce ona sięgnąć do dziedzictwa swojego ojca, prezentując kultową “Noc Żywych Trupów” w nowej, współczesnej wersji. Co ciekawe, pomysł na obraz pojawił się u niej w trakcie setu dj-skiego w jednym z nowojorskich klubów. Wtedy stwierdziła, że połączenie drag queens i zombiaków może dać efekt, o jaki właśnie jej chodziło. Pokazała nawet ten pomysł tacie, który stwierdził: “weź to, biegnij z tym. Kocham to”. Niestety, reżyser zmarł, nim pojawił się szkic scenariusza.

Zombie mojego taty zawsze odzwierciedlały to, co działo się na świecie, a ja niemal czuję się odpowiedzialna za przejęcie pałeczki i utrzymanie zombie Romero przy życiu, podtrzymując, szanując, oddając mu hołd, jednocześnie przedstawiając siebie i swój własny głos jako filmowca i moją własną perspektywę. – powiedziała Tina Romero

Film opowie historię podobną do “Nocy Żywych Trupów”, lecz tym razem będzie rozgrywał się w trakcie jednej nocy, w nowojorskim klubie z występami drag queens. To właśnie one będą musiały zdecydować się na ucieczkę lub zabarykadowanie się, gdy zewsząd nadchodzić będą zombie. Wygląda na to, że nie będzie to pełnokrwisty horror, a lżejsza opowieść łączona z komedią.

Na razie film nie ma docelowej daty premiery.

