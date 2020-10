Sony potwierdziło, że PS5 będzie wspierało Remote Play, jednak z jednym warunkiem. Dodatkowo firma postanowiła skasować jedną ze swoich aplikacji.

Choć funkcja Remote Play nie jest specjalnie popularna w naszym kraju, to na całym świecie korzysta z niej bardzo szerokie grono osób. Możliwość streamowania rozgrywki na swój telefon czy komputer to naprawdę wygodne opcja i trudno się dziwić Sony, że nie zamierza z niej rezygnować.

Remote Play powróci na PS5, choć będzie posiadało jedno, spore ograniczenie. Rozdzielczość rozgrywki w ramach usługi będzie zablokowana na 1080p. Oznacza to, że konsola nie pozwoli na strumieniowanie obrazu w 2K albo 4K.

Nie wiadomo, czy kolejne aktualizacje nie wprowadzą wyższych rozdzielczości, ale póki co będziemy musieli zadowolić się FullHD. Choć w przypadku większych ekranów może to stanowić pewien kłopot, to na telefonach taka rozdzielczość powinna być w zupełności wystarczająca.

Dodatkowo Sony potwierdziło, że zamierza zrezygnować z PS Messages. Program działa dość przeciętnie i nie jest specjalnie popularny, więc jego dalsze wsparcie raczej nie ma sensu. Aplikacja zostanie skasowana w październiku.

Od tego czasu sekcja wiadomości będzie zaimplementowana w oficjalnej apce PlayStation. To zdecydowanie zmiana na plus, bowiem mało komu widzi się instalowanie dodatkowych aplikacji do każdej z funkcji PSN.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.