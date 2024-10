Sony szykuje nowe zestawy PS5 w sam raz na Black Friday

Wygląda na to, że Sony w tym roku nie chce pominąć Black Friday, jak zresztą co roku. Szykują się specjalne promocje i zestawy dla graczy!

Jeśli komuś należy wierzyć w kwestiach związanych z akcjami promocyjnymi czy planami wydawniczymi bądź innymi sposobami na zachęcenie graczy, to właśnie internaucie znanemu jako billbil-kun. Insider jest świetnie poinformowany w kwestiach choćby planów firmy Sony. Teraz powraca z nową porcją informacji, tym razem bezpośrednio związaną z tym, co Japończycy szykują na Black Friday.

Zanim jednak nastąpi wielkie święto zakupowe, należy spodziewać się debiutu PS5 Pro. Nowa wersja konsoli ma być mocniejsza, przemawiając przede wszystkim do tych graczy, którzy szykują największej jakości i wydajności. Więcej informacji o konsoli PlayStation 5 Pro znajdziecie w tym miejscu. Jeśli jednak nie za bardzo kusi Was wysoka cena sprzętu, nic straconego – być może będzie warto zainteresować się akcjami promocyjnymi w związku z Black Friday?

Billbil-kun donosi, że w sam raz na Black Friday do sklepów trafić mają nowe zestawy z PlayStation 5 Slim. Nie spodziewajcie się niestety szału, bo mowa o dodatkowej zawartości do… Fortnite. Jasne, jest to niebywale popularny sieciowy hicior, ale raczej nieszczególnie przemówi to do wszystkich graczy liczących na fajne i warte zakupu zestawy z grami.

Do sprzedaży trafić mają dwa zestawy – obydwa składające się ze skórek Fortnite (o wartości około 5000 V-dolców) oraz 1000 jednostek cyfrowej waluty w grze. PS5 – Fortnite Cobalt Star ma trafić na rynek 22 listopada. Za wersję Digital trzeba będzie zapłacić 449,99 euro, natomiast entuzjaści wydań fizycznych wyłożą 549,99 euro. Oczywiście to wszystko w ramach swoistej promocji na Black Friday, która de facto nie brzmi aż tak “promocyjnie”. Liczymy, że pojawi się więcej, tym razem dobrych, ofert.

