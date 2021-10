Na to złote PS5 niejeden Polak pracowałby całe życie. Piękność czy przesada?

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Firma Caviar postanowiła przygotować złote PS5, jakiego jeszcze nie było. Ekskluzywne wydanie powstanie w niezwykle limitowanych edycjach, a kosztuje tyle, ile niejeden Polak zarobi przez całe życie.

Omawiana edycja to przyjemność, na którą będą mogli sobie pozwolić tylko najwięksi bogacze. Panele boczne zostały stworzone z 18-karatowego złota i ozdobione wzorem, który osobiście kojarzy mi się ze starymi dywanami. Ten nie przypadł mi do gustu i w sumie bardzo dobrze, bo musiałbym wydać na taką PS5 zawrotne 352 770 dolarów (ok. 1 398 610 zł). Caviar sprzeda tylko i wyłącznie 5 sztuk, więc warto się pospieszyć, jeśli planujecie stać się szczęśliwymi nabywcami takiego egzemplarza.

Jeśli jednak zadowoli Was nieco tańsze wydanie, to przy wydatku 12 750 dolarów (ok. 50 550 zł) staniecie się posiadaczami wariantu z pozłacanymi 24-karatowymi panelami. Przewidziano aż 99 potencjalnych szczęśliwców tychże konsol.

W zestawie znajdziecie również customowy kontroler DualSense, który wykonano ze skóry i drewna hebanowego. Grzybki urządzenia to także 18-karatowe złoto, choć nie jestem pewien, czy zastosowanie go tylko właśnie na analogach nie szkodziło całokształtowi. Myślę, że gdyby pokuszono się o więcej elementów z tego materiału (np. przyciski), gamepad prezentowałby się znacznie lepiej.

Osobiście nie jestem przekonany do tej propozycji firmy Caviar, ale cóż, do bycia milionerem jeszcze mi daleko. Być może wtedy moje gusta byłyby zachwycone powyższymi zdjęciami. Mimo to, jeden z wcześniejszych pomysłów na PS5 tej samej firmy spodobał mi się o wiele bardziej. Więcej na jego temat możecie przeczytać w tym miejscu.